Жительницу Иркутска обвиняют в организации нелегальной миграции 143 иностранцев

Напомним, чудовищная история произошла в преддверии Нового 2024 года у кафе на 107-м километре трассы Чита — Хабаровск в Забайкалье. Водитель маршрутки, забитой пассажирами, которые ехали из одного поселка в другой, решил сделать небольшой перерыв неподалеку от автобусной остановки. Сибиряки, среди которых и была 17-летняя беременная девушка, находящаяся на девятом месяце, вышли выпить кофе, размяться…