Жительницу Иркутска обвиняют в организации нелегальной миграции 143 иностранцев

В центре уголовного дела оказалась 38-летняя предприниматель из Иркутска. Ее обвиняют в организации нелегальной миграции. По версии следствия, она обеспечила 143 иностранным гражданам пребывание на территории Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Схема была выявлена сотрудниками уголовного розыска и УФСБ и пресечена при содействии коллег из Росгвардии. Незаконный бизнес действовал с января 2022 по октябрь 2024 года. За денежное вознаграждение предприниматель заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры. Эти документы впоследствии предоставлялись в миграционные службы для легализации пребывания мигрантов в Иркутске.
В ходе расследования проведены обыски по местам жительства подозреваемых, изъяты важные вещественные доказательства и документы. Следствием собраны неопровержимые доказательства против женщины.
Заведено дело по статье «организация незаконной миграции». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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