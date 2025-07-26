Авианосец «Адмирал Кузнецов» готовят к консервации

Авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют продать или утилизировать.
Авианосец «Адмирал Кузнецов», флагман военно-морского флота России, будет законсервирован, а в дальнейшем его ждет либо продажа, либо утилизация. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Костин.
«Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — заявил Андрей Костин, его слова передает издание «Известия». По его словам, дальнейший ремонт корабля нецелесообразен из-за возраста и высокой стоимости работ — авианосец эксплуатируется более 40 лет и его восстановление требует значительных затрат.
По данным экспертов, которые приводит издание, в процессе консервации с авианосца снимут все ключевые системы и оборудование. Эти механизмы впоследствии могут быть использованы на других российских кораблях. После демонтажа техники на корпусе «Адмирала Кузнецова» заварят водозаборные устройства и подготовят его к долгосрочному хранению.
Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы авианосца будет принимать военно-морской флот, который является владельцем корабля. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.