Авианосец «Адмирал Кузнецов» готовят к консервации

По данным экспертов, которые приводит издание, в процессе консервации с авианосца снимут все ключевые системы и оборудование. Эти механизмы впоследствии могут быть использованы на других российских кораблях. После демонтажа техники на корпусе «Адмирала Кузнецова» заварят водозаборные устройства и подготовят его к долгосрочному хранению.