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Авианосец «Адмирал Кузнецов» готовят к консервации

Авианосец «Адмирал Кузнецов», флагман военно-морского флота России, будет законсервирован, а в дальнейшем его ждет либо продажа, либо утилизация. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Костин.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют продать или утилизировать.

Авианосец «Адмирал Кузнецов», флагман военно-морского флота России, будет законсервирован, а в дальнейшем его ждет либо продажа, либо утилизация. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Костин.

«Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — заявил Андрей Костин, его слова передает издание «Известия». По его словам, дальнейший ремонт корабля нецелесообразен из-за возраста и высокой стоимости работ — авианосец эксплуатируется более 40 лет и его восстановление требует значительных затрат.

По данным экспертов, которые приводит издание, в процессе консервации с авианосца снимут все ключевые системы и оборудование. Эти механизмы впоследствии могут быть использованы на других российских кораблях. После демонтажа техники на корпусе «Адмирала Кузнецова» заварят водозаборные устройства и подготовят его к долгосрочному хранению.

Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы авианосца будет принимать военно-морской флот, который является владельцем корабля. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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