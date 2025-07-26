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На трассе в Приморье машина сбила амурского тигра

В Приморском крае полиция начала проверку после обнаружения на трассе тела сбитого амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Приморье на трассе сбили амурского тигра.

В Приморском крае полиция начала проверку после обнаружения на трассе тела сбитого амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе… По данному факту организована проверка…» — написали в telegram-канале УМВД.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты охотнадзора для установления всех обстоятельств случившегося. В полиции добавили, что по итогам проверки будет принято решение, соответствующее действующему законодательству. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно тело сбитого дикого животного.