На трассе в Приморье машина сбила амурского тигра

На место происшествия оперативно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты охотнадзора для установления всех обстоятельств случившегося. В полиции добавили, что по итогам проверки будет принято решение, соответствующее действующему законодательству. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно тело сбитого дикого животного.