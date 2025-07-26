В Северной Осетии ввели план «Ковер» на фоне угрозы атак дронов ВСУ.
В Республике Северная Осетия введен план «Ковер» на фоне опасности атак беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«На территории Северной Осетии введен план “Ковер”», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. До этого он сообщил о введении режима опасности атак БПЛА в регионе, а также о возможном замедлении работы мобильного интернета.
Днем ранее, 25 июля, в Северной Осетии также вводили план «Ковер», пишет MK.RU. «Ковер» вводили и в других регионах Северного Кавказа, об угрозе атаки беспилотников сообщали в Дагестане и Ставрополье.