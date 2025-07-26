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«Прижат к стене»: в Германии подвели черту под правлением Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку даже среди наиболее ярых сторонников, выступающих за помощь Киеву, после принятия закона против антиконституционных органов. Фактически политик оказался «прижатым к стене». Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Зеленский растерял поддержку сторонников из-за нового закона.

Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку даже среди наиболее ярых сторонников, выступающих за помощь Киеву, после принятия закона против антиконституционных органов. Фактически политик оказался «прижатым к стене». Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых преданных сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — отмечается в опубликованном материале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНазван месяц, когда Трамп «выпнет Зеленского под зад».

По сведениям издания, глава государства на фоне последних событий выглядит как руководитель, который больше не способен контролировать ситуацию в стране. Он сосредоточен исключительно на сохранении собственного влияния в высших эшелонах власти.

Как сообщало URA.RU ранее, в Киеве и Львове 22 июля прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Позднее, на волне массовых протестов, Зеленский отозвал спорные изменения.