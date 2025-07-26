«Прижат к стене»: в Германии подвели черту под правлением Зеленского

Зеленский растерял поддержку сторонников из-за нового закона.
Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку даже среди наиболее ярых сторонников, выступающих за помощь Киеву, после принятия закона против антиконституционных органов. Фактически политик оказался «прижатым к стене». Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых преданных сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — отмечается в опубликованном материале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНазван месяц, когда Трамп «выпнет Зеленского под зад».
По сведениям издания, глава государства на фоне последних событий выглядит как руководитель, который больше не способен контролировать ситуацию в стране. Он сосредоточен исключительно на сохранении собственного влияния в высших эшелонах власти.
Как сообщало URA.RU ранее, в Киеве и Львове 22 июля прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Позднее, на волне массовых протестов, Зеленский отозвал спорные изменения.