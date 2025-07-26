На трассе в Приморье сбили краснокнижного хищника

Отметим, что амурский тигр внесен в международную Красную книгу. Это редкий представитель семейства кошачьих, населяющий Дальний Восток России (Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области), Северо-Восточный Китай. Также есть информация о небольшой популяции хищника в Северной Корее. В России численность дикой кошки составляет около 750.