На трассе в Приморье сбили краснокнижного хищника

На трасе под Уссурийском в Приморском крае сбили амурского тигра. В настоящий момент по факту обнаружения погибшего краснокнижного животного полиция региона и охотнадзор проводят проверки, сообщили в краевом УМВД.
«В дежурную часть ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. По данному факту организована проверка», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в рамках проверки правоохранители и сотрудники охотнадзора тщательно изучат все обстоятельства гибели редкого хищника.
Отметим, что амурский тигр внесен в международную Красную книгу. Это редкий представитель семейства кошачьих, населяющий Дальний Восток России (Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области), Северо-Восточный Китай. Также есть информация о небольшой популяции хищника в Северной Корее. В России численность дикой кошки составляет около 750.
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