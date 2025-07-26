В двух аэропортах России ввели временные ограничения

Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер».
Аэропорты Владикавказа и Грозного временно остановили работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) введены временные ограничения на прем и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Введение ограничительных мер необходимо для поддержания безопасности авиаперевозок.
Ранее власти Республики Северная Осетия объявили о введении оперативного плана «Ковер» в связи с угрозой атак беспилотников ВСУ. Сначала руководитель региона Сергей Меняйло информировал о введении режима повышенной готовности из-за риска нападения БПЛА, а также предупредил о вероятных перебоях или снижении скорости мобильного интернета на территории республики.