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В двух аэропортах России ввели временные ограничения

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно остановили работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер».

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно остановили работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) введены временные ограничения на прем и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Введение ограничительных мер необходимо для поддержания безопасности авиаперевозок.

Ранее власти Республики Северная Осетия объявили о введении оперативного плана «Ковер» в связи с угрозой атак беспилотников ВСУ. Сначала руководитель региона Сергей Меняйло информировал о введении режима повышенной готовности из-за риска нападения БПЛА, а также предупредил о вероятных перебоях или снижении скорости мобильного интернета на территории республики.

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