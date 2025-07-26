Под Уссурийском на трассе найден сбитый амурский тигр

В Приморском крае полиция и охотнадзор проводят проверку по факту обнаружения сбитого амурского тигра на трассе в районе Уссурийска. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и специалисты охотнадзора. В рамках проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего.
Амурский тигр — редкий вид, занесенный в международную Красную книгу. В России их популяция, обитающая в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, оценивается примерно в 750 особей, передает РИА Новости.
В феврале в Забайкалье поезд сбил стадо редких краснокнижных монгольских антилоп дзеренов, когда животные выбежали на железнодорожные пути перед движущимся составом.