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План Ковёр ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Цель ограничений — обеспечение безопасности полётов.

Как ранее объяснил эксперт, план «Ковёр» вводится, если неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер аэропорта не понимает, что с ними делать. Это необходимо для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.