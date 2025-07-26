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МВД пообещало миллион рублей за информацию об убийствах двух детей в России

Министерство внутренних дел РФ объявило о вознаграждении в размере 1 млн рублей за информацию, способствующую раскрытию убийств двух детей, произошедших в 2006 и 2024 годах. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Источник: Life.ru

Речь идёт об убийстве новорождённого, тело которого было обнаружено 6 марта 2024 года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).

Второе преступление, за информацию о котором МВД также готово выплатить 1 млн рублей, — убийство 9-летнего мальчика, совершённое в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл.

Ранее МВД объявило награду за информацию о двойном убийстве в Ростовской области. Ведомство готово выплатить 500 000 тысяч рублей.