СК: исполнитель теракта в «Алых парусах» действовал осознанно, в деле нашли украинский след

Террористический акт в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве совершили представители этнических криминальных групп, которые действовали по заказу украинских властей. Такую информацию озвучил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве Максим Денисов.
В качестве взрывного устройства была использована противопехотная мина с особым взрывателем, которую доставил на место один из подозреваемых, рассказал Денисов в интервью mk.ru. При этом мина была приведена в действие дистанционно.
По словам Денисова, как минимум двое фигурантов вели наблюдение за происходящим, при этом сразу же после взрыва один из них покинул Россию.
Напомним, взрыв прогремел в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице утром 3 февраля 2025 года. Хлопок прозвучал в холле жилого дома.
В результате взрыва на месте погиб один человек, еще четверо получили ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, который был не только главой Федерации бокса ДНР, но и основателем добровольческого батальона «АрБат». По версии следствия, именно Саркисян был целью террористов.
Сайт KP.RU писал, что погибший при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве основатель добровольческого батальона, председатель Федерации бокса ДНР и предприниматель Армен Саркисян проходил по материалам Службы безопасности Украины как обвиняемый по двум статьям украинского УК.
Позже стало известно, что взрыв в ЖК «Алые паруса» в российской столице устроил террорист-смертник, который перед совершением преступления незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в Российской Федерации.
Правоохранительные органы отмечали, что роли каждого участника преступления были распределены заранее. Известно также о людях, которые следили за Саркисяном, а также непосредственных исполнителях взрыва.
Также сообщалось, что суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного в ходе расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.
Тем временем выяснилось, что двое задержанных по делу о взрыве в ЖК «Алые паруса», где погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, оказались профессиональными танцорами и выходцами из армянского города Вагаршапат.