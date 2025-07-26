СК: исполнитель теракта в «Алых парусах» действовал осознанно, в деле нашли украинский след

В результате взрыва на месте погиб один человек, еще четверо получили ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, который был не только главой Федерации бокса ДНР, но и основателем добровольческого батальона «АрБат». По версии следствия, именно Саркисян был целью террористов.