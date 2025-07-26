Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра

Амурский тигр погиб под колёсами автомобиля на трассе в Приморском крае. Об этом сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, полиция и охотнадзор начали проверки. В социальных сетях распространились кадры с места происшествия, на которых видно лежащего на автодороге краснокнижного хищника.

Тигра сбили на трассе в Приморье. Видео © Telegram / Марк Чернослив (Уссурийск).

«Гендиректор центра “Амурский тигр” Сергей Арамилев сообщил, что погибший тигр — молодая самка, смерть наступила мгновенно», — передаёт РИА Новости.

В апреле Life.ru писал, что в Приморье амурский тигр проник на территорию частного домовладения в селе Кугуки, расположенном недалеко от Уссурийска, и утащил сторожевую собаку в лес. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как хищник заходит на участок, пугается громкого лая, но затем нападает на пса и уносит его с собой. Происшествие вызвало беспокойство среди жителей села.