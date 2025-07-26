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Трамп пожаловался на пропажу 100 млн долларов для пострадавших от пожаров

Президент США Дональд Трамп заявил о пропаже 100 миллионов долларов, которые были выделены на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом Трамп сообщил на своей своей странице в одной из социальных сетей.

Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров.

Президент США Дональд Трамп заявил о пропаже 100 миллионов долларов, которые были выделены на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом Трамп сообщил на своей своей странице в одной из социальных сетей.

«Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали», — написал Трамп. Сообщение он опубликовал в Truth Social.

По словам американского лидера, средства предназначались для поддержки жителей, пострадавших в результате масштабных природных пожаров. Президент Штатов также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в неэффективном управлении и подчеркнул, что ситуация с исчезновением средств требует немедленного расследования.

В Лос-Анджелесе в январе 2025 года прошли масштабные пожары, охватившие лесные массивы города. Из-за сильного ветра и продолжительной засухи огонь вплотную приблизился к престижному району Пасифик-Палисейдс, где проживают известные представители американского шоу-бизнеса. По словам уже бывшего президента США Джо Байдена, на восстановление города после стихийного бедствия необходимы десятки миллионов долларов.

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