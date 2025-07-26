Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Владикавказ и Нальчик

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. Об этом стало известно в субботу, 26 июля.
В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер». Власти Кабардино-Балкарии также объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Официальной информации о работе противовоздушных сил обороны (ПВО) или последствиях атак пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Ранее в Ставропольском крае была объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях с несущими стенами или в комнатах без окон. Власти призывали граждан к бдительности и предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
Накануне жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также были видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам типа «Лютый».