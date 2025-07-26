«Это катастрофа»: Зеленского предупредили о полном прекращении помощи со стороны Запада

«Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения западных политиков продолжать выделять деньги», — заявил Меркурис в эфире youtube-канала Deep Dive. Он считает, что западные политики могут воспользоваться поводом с действиями Зеленскому против НАБУ, чтобы отказаться от помощи Киеву, особенно перед выборами.