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«Это катастрофа»: Зеленского предупредили о полном прекращении помощи со стороны Запада

Действия президента Украины Владимира Зеленского против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут привести к прекращению финансовой поддержки Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Зеленский может лишиться поддержки со стороны Запада.

Действия президента Украины Владимира Зеленского против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут привести к прекращению финансовой поддержки Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения западных политиков продолжать выделять деньги», — заявил Меркурис в эфире youtube-канала Deep Dive. Он считает, что западные политики могут воспользоваться поводом с действиями Зеленскому против НАБУ, чтобы отказаться от помощи Киеву, особенно перед выборами.

Рада ранее приняла закон, отменяющий независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский его подписал. По всей Украине идут протесты, депутаты заявляют о ликвидации антикоррупционных органов. На фоне протестов Зеленский внес новый законопроект, обещая укрепить независимость НАБУ и САП.