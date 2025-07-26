Shot: ВСУ атакуют Нальчик и Владикавказ

Ранее в Северной Осетии был введен режим «Ковер» из-за угрозы атак украинских дронов. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета или снижение его скорости. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Росавиации, аэропорты Владикавказа и Грозного временно приостановили прием и отправку авиарейсов.