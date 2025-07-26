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Shot: ВСУ атакуют Нальчик и Владикавказ

Беспилотники, принадлежащие ВСУ, предпринимают попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. Об этом сообщают telegram-каналы. В городах введен режим повышенной готовности.

Украинские дроны атакую города Северной Осетии.

Беспилотники, принадлежащие ВСУ, предпринимают попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. Об этом сообщают telegram-каналы. В городах введен режим повышенной готовности.

«Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Владикавказ и Нальчик», — пишет Life со ссылкой на telegram-канал Shot. В настоящее время официальные данных о функционировании систем ПВО, а также о возможных последствиях атак отсутствуют.

Ранее в Северной Осетии был введен режим «Ковер» из-за угрозы атак украинских дронов. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета или снижение его скорости. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Росавиации, аэропорты Владикавказа и Грозного временно приостановили прием и отправку авиарейсов.