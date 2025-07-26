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В регионах Кавказа вводят ограничения из-за угроз атак БПЛА: что известно. Карта

В нескольких регионах Северного Кавказа закрыли или частично закрыли небо. Так, в Северной Осетии введен план «Ковер», аэропорт в Ставропольском крае ограничил работу. Все это происходит на фоне опасности атак украинских беспилотников в некоторых регионах. Подробнее об ограничениях полетов и угрозе атак дронов ВСУ — в материале URA.RU.

Аэропорты Беслан и Северный временно ограничили работу.

В нескольких регионах Северного Кавказа закрыли или частично закрыли небо. Так, в Северной Осетии введен план «Ковер», аэропорт в Ставропольском крае ограничил работу. Все это происходит на фоне опасности атак украинских беспилотников в некоторых регионах. Подробнее об ограничениях полетов и угрозе атак дронов ВСУ — в материале URA.RU.

Северная Осетия.

В республике Северная Осетия введен план «Ковер» на фоне опасности атак беспилотников. «На территории Северной Осетии введен план “Ковер”», — написал глава региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале.

Ранее в республике объявили режим опасности атак украинских БПЛА. В связи с этим возможны перебои или снижение скорости мобильного интернета. Кроме того, власти Северной Осетии призывают не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.

Владикавказ и Грозный.

В нескольких регионах Северного Кавказа вводили ограничения на полеты днем ранееФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.

Аэропорт Беслан во Владикавказе (Ставропольский край) приостановил прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры введены в аэропорту Северный в Грозном (Чечня). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Там отметили, что введение ограничительных мер необходимо для поддержания безопасности авиаперевозок.

Сообщения об атаке БПЛА.

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать города Владикавказ и Нальчик (Кабардино-Балкарская республика), введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в telegram-каналах, официальных данных не поступало.

Также взрывы слышны в Ставрополе. Местные жители сообщили о пяти беспилотниках.

План «Ковер» на Северном Кавказе.

Днем ранее, 25 июля, на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа был введен план «Ковер». Об угрозе атак беспилотников сообщали в Дагестане и Ставропольском крае.

План «Ковер» — это особый режим в авиации, который применяется при незаконном пересечении границ или при появлении неопознанных объектов в воздушном пространстве. После его введения самолеты должны покинуть опасную зону или экстренно приземлиться.

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