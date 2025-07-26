«Чёрные ящики» разбившегося в Амурской области самолёта найдены

Глава региона рассказал, что в Тынду хотят вылететь 14 человек из Хабаровского края. Родным погибших пассажиров выплатят по пять млн рублей. На все вопросы готовы ответить по номеру горячей линии регионального минсоцзащиты 8 (4212) 23−23−23 . По номеру +7 (909) 851−56−37 можно получить консультацию, как написать заявление о получении выплат, и подскажут, куда с ним обратиться. Номер работает круглосуточно.