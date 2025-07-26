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«Чёрные ящики» разбившегося в Амурской области самолёта найдены

В правительстве Хабаровского края рассказали о мерах поддержки родственникам погибших пассажиров.

Источник: Соцсети

На месте катастрофы в Амурской области нашли бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета Ан-24. «Чёрные ящики» передали на расшифровку. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, какие меры поддержки родственникам погибших пассажиров предоставят в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Семьи погибших получают необходимую помощь, гарантированную правительством Хабаровского края.

— За каждой у нас закреплён куратор из министерства социальной защиты края, он поможет получить необходимую информационную и психологическую поддержку и решить другие вопросы. Также всем окажем содействие в организации похорон, — сообщил Дмитрий Демешин.

Глава региона рассказал, что в Тынду хотят вылететь 14 человек из Хабаровского края. Родным погибших пассажиров выплатят по пять млн рублей. На все вопросы готовы ответить по номеру горячей линии регионального минсоцзащиты 8 (4212) 23−23−23. По номеру +7 (909) 851−56−37 можно получить консультацию, как написать заявление о получении выплат, и подскажут, куда с ним обратиться. Номер работает круглосуточно.

В официальном телеграм-канале Министерства транспорта России уточнили, что предусмотрены выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 млн 25 тыс. рублей — от страховой компании, 2 млн рублей — помощь перевозчика, 1 млн рублей — материальная помощь региональных правительств. Шесть российских авиакомпаний выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Амурскую область и обратно. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания «Ангара».

Рейс из Хабаровска, которым семьи погибших пассажиров доставят в Тынду, запланирован на воскресенье, 27 июля.