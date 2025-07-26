Медведчук рассказал, почему Запад не сменит Зеленского

«Коллективный Запад может заменить Зеленского на кого угодно, хоть на попугая или дрессированную обезьяну, если ему это будет выгодно, но это абсолютно ничего не меняет для украинцев. Дело в том, что сегодня именно Зеленский предлагает себя странам Запада в качестве дрессированной обезьяны», — заявил Медведчук в беседе с ТАСС.