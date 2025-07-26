В Тамбове автомобиль на полной скорости влетел в толпу пешеходов

Замначальника управления Госавтоинспекции по Тамбовской области подполковник полиции Сергей Обухов рассказал, что за рулём автомобиля находился мужчина 2001 года рождения. Водитель при проезде пешеходного перехода на «красный» сигнал светофора допустил наезд на пешеходов. Они уже начали переходить дорогу.