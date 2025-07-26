В Тамбове автомобиль на полной скорости влетел в толпу пешеходов

Один человек погиб, ещё три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Тамбове, сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
ДТП произошло вечером в пятницу на улице Мичуринской на выезде города в сторону населённого пункта Лысые Горы.
«Водитель “Калины” допустил наезд на четырёх пешеходов. В результате ДТП (женщина 1980 года рождения) скончалась. Три пешехода получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Замначальника управления Госавтоинспекции по Тамбовской области подполковник полиции Сергей Обухов рассказал, что за рулём автомобиля находился мужчина 2001 года рождения. Водитель при проезде пешеходного перехода на «красный» сигнал светофора допустил наезд на пешеходов. Они уже начали переходить дорогу.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области четыре человека погибли в результате падения автомобиля УАЗ в реку. Ещё один человек получил травмы.