Оружие для нападения на «Крокус» привезли из Дагестана на машине с тайником

В них отмечается, что 21 марта 2021 года один из исполнителей атаки на «Крокус» Фаридуни приехал в указанное Гадоевым место, которое находилось на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД и забрал у него 3 автомата Калашникова, 1 пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. Злоумышленник погрузил оружие и боеприпасы в свой автомобиль Renault и отвез на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске для хранения и последующего применения в ходе теракта.