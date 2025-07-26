В МИД Венгрии ответили на вопрос о возможном начале поставок оружия Киеву

Сийярто пояснил, что Будапешт с самого начала поддерживает мирное урегулирование конфликта и выступает против участия в военных инициативах. Венгрия считает невозможным одновременно призывать к миру и поставлять оружие в зону конфликта. По словам венгерского министра, последовательная политика страны основана на убеждении, что поддержка вооруженных поставок противоречит стремлению к скорейшему прекращению боевых действий.