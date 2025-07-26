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Родственников погибших при крушении Ан-24 доставят из Хабаровска в Тынду

Перевозку семей погибших организуют правительство Хабаровского края, авиакомпании «Хабаровские авиалинии» и «Аврора».

Источник: Администрация города Тында

Правительство Хабаровского края совместно с авиакомпаниями «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» занимаются организацией перевозки из Хабаровска в Тынду семей погибших в авиакатастрофе с Ан-24. Рейс запланирован на 27 июля, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Напомним, что 24 июля самолет авиакомпании «Ангара», который летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, разбился при заходе на посадку в конечной точке. Погибли все, кто находился на борту — 42 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.

Сегодня в Хабаровск должны прилететь родные погибших из Магадана и Нелькана. Их встретят сотрудники авиакомпаний и разместят в гостинице. Часть людей, которые отправятся в Тынду специально организованным рейсом, прибудут в воскресенье.

Узнать более подробную информацию о перевозке можно по телефонам +7 (924) 213−21−75 (представитель «Хабаровских авиалиний») и 8 800 250 49 88 (колл-центр «Авроры»).

Информационную и психологическую поддержку оказывает министерство социальной защиты Хабаровского края, телефоны: 8 (4212) 23−23−23 и +7 (909) 851−56−37 (круглосуточно). Действует также круглосуточная горячая линия по вопросам оказания медицинской психологической помощи: (4212) 30−71−71. Для экстренной медицинской помощи рекомендуется вызывать скорую по номеру 103.