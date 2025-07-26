Родственников погибших при крушении Ан-24 доставят из Хабаровска в Тынду

Напомним, что 24 июля самолет авиакомпании «Ангара», который летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, разбился при заходе на посадку в конечной точке. Погибли все, кто находился на борту — 42 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.