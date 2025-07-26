Родственников погибших при крушении Ан-24 доставят из Хабаровска в Тынду

Правительство Хабаровского края совместно с авиакомпаниями «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» занимаются организацией перевозки из Хабаровска в Тынду семей погибших в авиакатастрофе с Ан-24. Рейс запланирован на 27 июля, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Напомним, что 24 июля самолет авиакомпании «Ангара», который летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, разбился при заходе на посадку в конечной точке. Погибли все, кто находился на борту — 42 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.
Сегодня в Хабаровск должны прилететь родные погибших из Магадана и Нелькана. Их встретят сотрудники авиакомпаний и разместят в гостинице. Часть людей, которые отправятся в Тынду специально организованным рейсом, прибудут в воскресенье.
Узнать более подробную информацию о перевозке можно по телефонам
Информационную и психологическую поддержку оказывает министерство социальной защиты Хабаровского края, телефоны: