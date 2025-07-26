МВД: Число пострадавших в ДТП в Тамбове возросло до трёх человек

Ранее Life.ru писал, что в Тамбове автомобиль протаранил пешеходов на пешеходном переходе. По свидетельствам очевидцев, люди начали переходить дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора, когда в них врезался автомобиль на высокой скорости.