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Жители Ставрополя сообщают о взрывах в городе

В Ставрополе (Ставропольский край, Северный Кавказ) слышны взрывы и видны беспилотники ВСУ. Об этом сообщили местные жители.

Беспилотники ВСУ замечены в Ставрополе.

В Ставрополе (Ставропольский край, Северный Кавказ) слышны взрывы и видны беспилотники ВСУ. Об этом сообщили местные жители.

Жители заметили около пяти дронов. Слышны взрывы и автомобильные сирены. Официальной информации не поступало.

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