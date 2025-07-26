Амурского тигра на трассе в Приморье сбил летевший на высокой скорости автолихач

Водитель автомобиля, сбивший амурского тигра на трассе под Уссурийском, двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины. Более того, автомобилист не затормозил на дороге при появлении хищника, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Там отметили, что инцидент произошел на 682-м километре трассы «Хабаровск — Владивосток». Виновником гибели животного стал житель села Черниговка.
«36-летний водитель с 16-летним стажем вождения двигался на машине Volkswagen Touareg со скоростью, не обеспечивающей контроля за движением автомобиля. При возникновении опасности водитель не принял мер к снижению скорости и сбил амурского тигра», — говорится в сообщении краевой полиции.
В УМВД уточнили, что водитель, скорее всего, превысил скоростной режим. При этом ранее автомобилист уже неоднократно привлекался к административной ответственности за подобное нарушение ПДД.
Ранее сообщалось, что на место, где сбили тигра, выехали правоохранители и сотрудники охотнадзора. По факту произошедшего проводится проверка. К слову, генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил агентству РИА Новости, что под колеса авто автомобиля попала молодая самка.