Амурского тигра на трассе в Приморье сбил летевший на высокой скорости автолихач

Водитель автомобиля, сбивший амурского тигра на трассе под Уссурийском, двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины. Более того, автомобилист не затормозил на дороге при появлении хищника, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.