Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали Тульскую область

Средства ПВО сбили два беспилотника Украины над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Украинские дроны уничтожены в Тульской области.

Средства ПВО сбили два беспилотника Украины над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника», — написал Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет.

Также не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры. Губернатор напомнил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА и призвал жителей обращаться по телефону экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше