Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отразили атаку ВСУ

В ночь на 26 июля в Ростовской области системы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в пяти районах региона. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны ВСУ попытались атаковать Ростовскую область.

В ночь на 26 июля в Ростовской области системы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в пяти районах региона. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Инциденты зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах, написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из беспилотников привело к перебоям с электроснабжением на улице Терновая.

В результате атаки также были повреждены кровля и фасад жилого дома, выбиты стекла в окнах, а также пострадали хозяйственные постройки. Однако пострадавших удалось избежать. Обстоятельства произошедшего уточняются, заключил Слюсарь.