В Ростовской области отразили атаку ВСУ

Инциденты зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах, написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из беспилотников привело к перебоям с электроснабжением на улице Терновая.