В Ростовской области отразили атаку ВСУ

Дроны ВСУ попытались атаковать Ростовскую область.
В ночь на 26 июля в Ростовской области системы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в пяти районах региона. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Инциденты зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах, написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из беспилотников привело к перебоям с электроснабжением на улице Терновая.
В результате атаки также были повреждены кровля и фасад жилого дома, выбиты стекла в окнах, а также пострадали хозяйственные постройки. Однако пострадавших удалось избежать. Обстоятельства произошедшего уточняются, заключил Слюсарь.