Пьяный боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в аэропорту Пулково

По словам очевидцев, Камальдинов, ожидавший рейс в Калининград, находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Когда сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, боец нанес ему удар по лицу, что привело к перелому челюсти. Камальдинов, чей профессиональный рекорд составляет 3−3, был задержан полицией, передает Telegram-канал «Mash на спорте».