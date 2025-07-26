Пьяный боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в аэропорту Пулково

Боец ММА Максим Камальдинов сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа» в аэропорту Пулково. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.
По словам очевидцев, Камальдинов, ожидавший рейс в Калининград, находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Когда сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, боец нанес ему удар по лицу, что привело к перелому челюсти. Камальдинов, чей профессиональный рекорд составляет 3−3, был задержан полицией, передает Telegram-канал «Mash на спорте».
В начале июля стало известно, что бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Федор Смолов подозревается в избиении двух человек в московской «Кофемании», расположенной в центре города.
В мае известного российского самбиста Алексея Гончарова обвинили в нападении на девушку в ночном клубе «Эйфория» в Калининграде. По словам свидетелей, спортсмен не оплатил свой счет и, когда сотрудница клуба попыталась его остановить, с силой ударил ее по лицу.