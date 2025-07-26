Жители Ставрополя сообщили об атаке БПЛА и взрывах в городе

Ставрополь подвергся атаке как минимум четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в субботу, 26 июля.
Согласно сообщениям местных жителей, дроны летят со стороны Михайловска. Около 5 утра очевидцы слышали гул и наблюдали БПЛА, летящие на низкой высоте над ЖК «Белый город». В промышленном районе города слышны взрывы, передает Telegram-канал Mash.
Перед этим стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер». Власти Кабардино-Балкарии также объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее в Ставропольском крае была объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях с несущими стенами или в комнатах без окон. Власти призывали граждан к бдительности и предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.