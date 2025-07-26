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Ростовская область подверглась атаке беспилотников

Минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты.

Минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его информации, атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах.

На данный момент известно, что в хуторе Чукаринский (Шолоховский район) из-за падения беспилотника была нарушена подача электроэнергии частных домов по улице Терновая. Также в одном из домов повреждены фасад, кровля и выбиты стекла.

Согласно оперативным данным, местные жители в результате атаки не пострадали.

Ранее сообщалось, что два жителя брянского села пострадали при атаке беспилотников.

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