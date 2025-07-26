Ростовская область подверглась атаке беспилотников

Минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его информации, атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах.
На данный момент известно, что в хуторе Чукаринский (Шолоховский район) из-за падения беспилотника была нарушена подача электроэнергии частных домов по улице Терновая. Также в одном из домов повреждены фасад, кровля и выбиты стекла.
Согласно оперативным данным, местные жители в результате атаки не пострадали.
Ранее сообщалось, что два жителя брянского села пострадали при атаке беспилотников.
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