Раскрыты подробности подготовки нападения на «Крокус»

В документах уточняется, что 21 марта 2021 года один из исполнителей нападения, Фаридуни Шамсидин, прибыл в заранее согласованное место на Дмитровском шоссе, примерно в 15 километрах от МКАД. Там он получил от Гадоева три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. После этого оружие было перевезено на съемную квартиру в деревню Путилково Красногорского района, где хранилось до момента совершения теракта.