Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку дронов на пять районов Ростовской области

«Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском. Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах», — сообщил Слюсарь.
В Шолоховском районе в хуторе Чукаринский после падения дрона нарушено энергоснабжение частных домов. Также в одном из жилых зданий повреждены фасад и кровля, выбиты стёкла. Также повреждения получили хозяйственные постройки. О пострадавших не сообщается.
Ранее в аэропортах Владикавказа и Грозного был введён план «Ковёр». На территории Ставропольского края и в Кабардино-Балкарии объявили об угрозе атаки БПЛА.
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