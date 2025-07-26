МВД выплатит миллион рублей за помощь в раскрытии двух громких убийств детей

В Свердловской области судят бизнесмена, который более 30 лет назад вместе с дядей изнасиловал и убил двух 13-летних школьниц. Тела своих жертв они сожгли в лесу неподалеку. Второго преступника так и не нашли. Подробности жутких убийств и то, почему на раскрытие дела ушло столько лет, выясняла «Вечерняя Москва».