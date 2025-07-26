МВД выплатит миллион рублей за помощь в раскрытии двух громких убийств детей

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило о выплате вознаграждения в размере одного миллиона рублей за информацию, способствующую раскрытию убийств двух детей. Об этом стало известно в субботу, 26 июля.
Одно из преступлений — убийство новорожденного ребенка, чье тело было обнаружено на свалке в Петропавловске-Камчатском в марте 2024 года. Второе — убийство девятилетнего мальчика, совершенное в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл в августе 2006 года.
МВД гарантирует вознаграждение за значимую помощь в установлении обстоятельств преступлений и поиске виновных.
— МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — 1 миллион рублей за каждого из разыскиваемых, — говорится на сайте ведомства.
В Свердловской области судят бизнесмена, который более 30 лет назад вместе с дядей изнасиловал и убил двух 13-летних школьниц. Тела своих жертв они сожгли в лесу неподалеку. Второго преступника так и не нашли. Подробности жутких убийств и то, почему на раскрытие дела ушло столько лет, выясняла «Вечерняя Москва».