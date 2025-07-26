В Дагестане ребенок пропал после ДТП с падением машины в реку

В Дагестане произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль с ребенком упал в реку Аварское Койсу. По данным МВД республики, авария случилась, когда 25-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой». От удара «Приора» врезалась в третью машину, которая затем рухнула с моста в воду.