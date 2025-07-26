Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане ребенок пропал после ДТП с падением машины в реку

В Дагестане произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль с ребенком упал в реку Аварское Койсу.

В Дагестане произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль с ребенком упал в реку Аварское Койсу. По данным МВД республики, авария случилась, когда 25-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой». От удара «Приора» врезалась в третью машину, которая затем рухнула с моста в воду.

В результате происшествия пострадали водитель «Приоры», его 10-летний пассажир и 18-летний пассажир «Весты». Особую тревогу вызывает судьба 12-летнего мальчика, находившегося в автомобиле, упавшем в реку. По предварительной информации, ребенка могло унести сильным течением.

В настоящее время спасательные службы ведут активные поиски пропавшего ребенка.

Ранее сообщалось, что оружие для теракта в «Крокусе» доставили из Дагестана в тайнике автомобиля.