В Дагестане ребенок пропал после ДТП с падением машины в реку

В Дагестане произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль с ребенком упал в реку Аварское Койсу. По данным МВД республики, авария случилась, когда 25-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой». От удара «Приора» врезалась в третью машину, которая затем рухнула с моста в воду.
В результате происшествия пострадали водитель «Приоры», его 10-летний пассажир и 18-летний пассажир «Весты». Особую тревогу вызывает судьба 12-летнего мальчика, находившегося в автомобиле, упавшем в реку. По предварительной информации, ребенка могло унести сильным течением.
В настоящее время спасательные службы ведут активные поиски пропавшего ребенка.
Ранее сообщалось, что оружие для теракта в «Крокусе» доставили из Дагестана в тайнике автомобиля.