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В Подмосковье в серьезном ДТП с грузовиком пострадали два человека

В Московской области ранним утром в субботу, 26 июля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

В Московской области ранним утром в субботу, 26 июля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали в областном ГИБДД, авария случилась в городском округе Домодедово. Там столкнулись легковушка и грузовик. Травмы в ДТП получили два человека, одно из них забрала машина скорой помощи.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что легковой автомобиль после столкновения сильно деформировался, а затем загорелся. У грузовой машины незначительно поврежден лишь передний бампер.

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