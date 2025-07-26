В Подмосковье в серьезном ДТП с грузовиком пострадали два человека

В Московской области ранним утром в субботу, 26 июля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Как рассказали в областном ГИБДД, авария случилась в городском округе Домодедово. Там столкнулись легковушка и грузовик. Травмы в ДТП получили два человека, одно из них забрала машина скорой помощи.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что легковой автомобиль после столкновения сильно деформировался, а затем загорелся. У грузовой машины незначительно поврежден лишь передний бампер.
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