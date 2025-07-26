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Системы ПВО сбили БПЛА над Тульской областью

В Тульской области силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата.

В Тульской области силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения ПВО Министерства обороны России своевременно обнаружили и ликвидировали воздушные цели при выполнении задач по защите воздушного пространства области. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры и жилых зданий не зафиксировано.

Напомним, что минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что российские военные вплотную подошли к важному городу в Харьковской области.

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