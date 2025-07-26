В Лондоне «дочь принцессы Дианы» жестоко расправилась с соседом- «дьяволом» и его котом

По данным следствия, ухудшение психического состояния подсудимой произошло на фоне отказа от медикаментозного лечения и употребления наркотиков. Во время допросов Навид утверждала, что слышала голоса, приказывавшие ей уничтожить соседа, которого она воспринимала как настоящего дьявола и воплощение зла. Также она заявила, спала в гробу, пока её не воскресил Иисус Христос и назвалась дочерью принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда. Задержали Навид после того, как нашли останки убитого у неё под халатом.