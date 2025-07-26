Антинаркотические рейды прошли в ночных клубах Иркутска

В ночь на 26 июля в ночных заведениях столицы Приангарья прошли рейды. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, Следкома и Росгвардии проверяли посетителей клубов и ресторанов на наличие и распространение наркотиков, а также по другим преступлениям. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции силовики проверили 13 автомобилей на предмет перевозки наркотических средств, оружия и боеприпасов, а также наличия атрибутики деструктивных идеологий, — отметили в полиции.
Так, во время рейда у двоих мужчин были замечены признаки наркотического опьянения. Их направили на прохождение медицинского освидетельствования.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о жителях Иркутска, которые отдали более 3 миллионов за бесполезные онлайн-курсы и смогли доказать это в суде.