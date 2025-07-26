Антинаркотические рейды прошли в ночных клубах Иркутска

В ночь на 26 июля в ночных заведениях столицы Приангарья прошли рейды. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, Следкома и Росгвардии проверяли посетителей клубов и ресторанов на наличие и распространение наркотиков, а также по другим преступлениям. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.