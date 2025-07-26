Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВСУ рассказал, как его спасли российские военные

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь и перевязали раны.

Боец СВУ рассказал о том, как российские военные спасли ему жизнь.

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь и перевязали раны.

«Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне», — передает слова украинского военного РИА Новости. Также Трофимук отметил, что российские военнослужащие несли его к месту эвакуации на протяжении 7−8 километров.

Бывший начальник разведки 6-го пограничного отряда Вооруженных сил Украины, майор Трофимук добровольно сдался в плен российским военнослужащим из группировки «Запад» в Харьковской области на купянском направлении. Как передает РИА Новости, офицер принял решение прекратить сопротивление, проявив благоразумие и заботу о своей семьи, а также стремлением сохранить жизнь.