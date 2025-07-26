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Два человека сгорели в автомобиле под Ростовом из-за атаки дрона ВСУ

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», — сообщил Слюсарь.

Личности погибших устанавливаются, на месте работают специалисты.

Напомним, Ростовская область этой ночью подверглась мощной атаке. Беспилотники атаковали пять районов.

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