Два человека сгорели в автомобиле под Ростовом из-за атаки дрона ВСУ

«В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», — сообщил Слюсарь.
Личности погибших устанавливаются, на месте работают специалисты.
Напомним, Ростовская область этой ночью подверглась мощной атаке. Беспилотники атаковали пять районов.
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