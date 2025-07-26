В Ростовской области из-за атаки ВСУ погибли два человека

БПЛА атаковали Ростовскую область.
В Ростовской области возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», — написал глава области в своем telegram-канале. Личности погибших уточняются, на месте происшествия продолжают работать эксперты.
В ночь на 26 июля средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников, зафиксированную сразу в пяти районах Ростовской области. В результате падения одного из дронов в хуторе Чукаринский на улице Терновая были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, взрывная волна повредила крышу и фасад жилого дома, выбила оконные стекла и нанесла ущерб хозяйственным постройкам.