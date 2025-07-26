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Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область

Два человека погибли при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в субботу, 26 июля, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Два человека погибли при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в субботу, 26 июля, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, инцидент произошел в Зимовниковском районе в результате атаки на автомобиль, транспортное средство сгорело. Личность погибших устанавливается.

Слюсарь сообщил, что атаку дронов отражали в пяти районах области: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском.

— В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер». Власти Кабардино-Балкарии также объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Ставропольском крае была объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях с несущими стенами или в комнатах без окон. Власти призывали граждан к бдительности и предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

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