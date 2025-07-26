Тигр погиб в ДТП под Уссурийском

Выходы тигров к людям с прошлого года участились. Статистика никакой тревожной тенденции не видит, считая, что ситуация с «конфликтными тиграми» в пределах нормальности, а очевидцы отмечают, что раньше тигров видели гораздо реже. Была даже предложена инициатива об отстреле тигров, которые заходят на территории населённых пунктов и создают угрозу для жизни и здоровья людей, но Комитет по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края её не поддержал.