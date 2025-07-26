Тигр погиб в ДТП под Уссурийском

Правоохранительные органы узнали о происшествии из публикаций в telegram-каналах. В дежурную часть ОМВД России по Уссурийску заявление также поступало. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора, обстоятельства аварии устанавливаются.
К этому часу известно, что краснокнижного зверя сбил 36-летний житель Черниговки за рулём Volkswagen Touareg, имея 16-летний стаж вождения. Водитель в аварии не пострадал. По мнению полиции, мужчина ехал на скорости, не позволявшей контролировать дорожную обстановку, и врезался в хищника на полном ходу. Автомобилиста уже неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
В декабре прошлого года тигр пострадал в ДТП на трассе возле посёлка Барабаш. Водитель попытался притормозить, но предотвратить столкновение не смог. Раненый тигр смог убежать в лес. Аварии с тиграми в конце 2024 года также были зарегистрированы на трассе Артём — Находка — Порт Восточный около посёлка Врангель (животное погибло) и 88-м километре трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный под городом Фокино (тигр с места аварии сбежал).
Выходы тигров к людям с прошлого года участились. Статистика никакой тревожной тенденции не видит, считая, что ситуация с «конфликтными тиграми» в пределах нормальности, а очевидцы отмечают, что раньше тигров видели гораздо реже. Была даже предложена инициатива об отстреле тигров, которые заходят на территории населённых пунктов и создают угрозу для жизни и здоровья людей, но Комитет по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края её не поддержал.
В январе 2025 года тигр напал на рыбака около села Зимники в Дальнереченском районе. От полученных травм мужчина скончался на месте.