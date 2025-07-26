В Иланском 15-летний мотоциклист попал под колеса автомобиля

Авария произошла днем 25 июля на улице Школьной. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Nissan Liberty двигался в сторону переулка Казакова и при повороте не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, следовавшему во встречном направлении.
В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция ОМВД России «Иланский» обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
«Родителей просим уделить особое внимание обеспечению безопасности подростков! Прежде чем приобретать своему ребенку транспортное средство или спортивный инвентарь, убедитесь, что ребенок готов к управлению, оснащен необходимыми элементами защиты и знаком с правилами безопасного поведения на дороге», — добавили в ГАИ.
Будьте внимательнее на дорогах, соблюдайте скоростной режим и порядок проезда перекрестков.