В Иланском 15-летний мотоциклист попал под колеса автомобиля

«Родителей просим уделить особое внимание обеспечению безопасности подростков! Прежде чем приобретать своему ребенку транспортное средство или спортивный инвентарь, убедитесь, что ребенок готов к управлению, оснащен необходимыми элементами защиты и знаком с правилами безопасного поведения на дороге», — добавили в ГАИ.