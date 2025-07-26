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В Ростовской области погибли двое человек при атаке БПЛА

В Зимовниковском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника сгорел автомобиль — двое человек погибли. Их личности устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло возле дороги Зимовники-Ремонтное-Элиста, уточнил Слюсарь. Незадолго до этого в своем Telegram-канале он сообщил, что атаку беспилотников сегодня отражали в пяти районах области: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. Тогда он утверждал, что, по предварительным данным, пострадавших от налета беспилотников нет.

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