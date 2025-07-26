Силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника за ночь над территорией России

Силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника над территорией России за ночь. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, 24 дрона ликвидировали над территорией Брянской области и 12 — над Ростовским регионом.
Также шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре — над Азовским морем, три — над Черным морем.
По два дрона сбили над Орловской и Тульской областями и один — над Белгородской.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Два человека погибли при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Инцидент произошел в Зимовниковском районе в результате атаки на автомобиль, транспортное средство сгорело.
Также стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер».