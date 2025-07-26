Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника за ночь над территорией России

Силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника над территорией России за ночь. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили 54 украинских беспилотника над территорией России за ночь. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 24 дрона ликвидировали над территорией Брянской области и 12 — над Ростовским регионом.

Также шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре — над Азовским морем, три — над Черным морем.

По два дрона сбили над Орловской и Тульской областями и один — над Белгородской.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Два человека погибли при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Инцидент произошел в Зимовниковском районе в результате атаки на автомобиль, транспортное средство сгорело.

Также стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер».