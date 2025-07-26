Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области

Суд в Москве арестовал имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, которого поместили под стражу по обвинению в получении взятки.
Арест произвели в рамках расследования по части 6 статьи 290 УК РФ, возбужденного в отношении бывшего чиновника. Осенью прошлого года под арест попали как имущество, так и сам Петроченко-старший.
Петроченко был задержан 16 октября при получении взятки от предпринимателя, который впоследствии дал на него показания, сообщает ТАСС.
До этого на имущество начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ Юрия Кожевникова наложили арест.
Ранее Савеловский суд Москвы также отправил под стражу Юрия Кожевникова, главу управления Государственного строительного надзора Министерства обороны России, по делу о получении взяток.