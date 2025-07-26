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Россию атаковали десятки дронов ВСУ

В ночь на 26 июля над территорией России сбили 54 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Украинские БПЛА попытались атаковать регионы России.

В ночь на 26 июля над территорией России сбили 54 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«…уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Основная часть дронов была ликвидирована в Брянской области — 24 аппарата. Кроме того, 12 беспилотников сбиты над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над Азовским морем, три — над Черным. Еще по два беспилотника уничтожены в Орловской и Тульской областях, один — в Белгородской.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вблизи автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате удара дронов ВСУ произошло возгорание автомобиля, в котором находились два человека. Оба погибли. В настоящее время личности погибших устанавливаются, на месте происшествия продолжают работу специалисты-эксперты.

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