ВСУ атаковали Пензенскую область

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, заявил Мельниченко.
ВСУ утром попытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом рассказал глава региона Олег Мельниченко.
«Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет.
Временно ограничен мобильный интернет для борьбы с БПЛА. Губернатор попросил жителей региона не публиковать фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.
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